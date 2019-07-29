Ryanair увеличит число рейсов и маршрутов в Украину (таблица)

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Ryanair в ноябре 2019 года в более чем два раза увеличит число маршрутов и рейсов в Украину (по сравнению с ноябрем 2018 года, когда бюджетник запустил полноценную полетную программу в Украину).
Об этом свидетельствует исследование avianews.com.
Если в ноябре 2018 года маршрутная сеть лоу-коста насчитывала 17 направлений из Киева и Львова, то в ноябре 2019 года она будет включать 40 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Одновременно с этим число рейсов из Украины увеличится с 52 до 113 в неделю. В эти данные включены два направления 100% дочки Ryanair — Laudamotion.
Наиболее значительное увеличение числа рейсов и направлений затронет аэропорт Борисполь: в ноябре 2019 года маршрут включит 26 направлений с 80 рейсами в неделю.
Рост числа полетов из регионов произойдет за счет запуска рейсов из Одессы и Харькова.
Расширение маршрутной сети Ryanair за год:
Провозные емкости лоу-коста на рейсах в Украину в ноябре 2019 года составят 42 714 кресел в обоих направлениях в неделю.
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