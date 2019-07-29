Нацбанк будет публиковать данные о стоимости внешних заимствований для бизнеса

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Национальный банк продолжает расширять перечень публичной информации по внешнему долгу Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“Очередным шагом в этом направлении является обнародование данных о стоимости внешних заимствований реального сектора экономики в I и II кварталах 2019 года”, – говорится в сообщении.
Агрегированные данные содержат распределение количества новых кредитных соглашений по уровню процентной ставки в разрезе срочности и валюты обязательств.
Информация будет публиковаться ежеквартально на странице Официального интернет-представительства Национального банка в разделе Статистика внешнего сектора – Внешний долг.
Данные по стоимости внешних заимствований для бизнеса носят исключительно информационный характер и не являются основанием для определения банками максимальной ставки внешних привлечений своих клиентов при осуществлении риск-ориентированного валютного надзора.
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