ТОП-3 самых дешевых авиабилетов из Киева в экзотические страны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Крупные мировые авиакомпании устроили сезон распродаж авиабилетов из Киева.
Максимальные скидки – в Таиланд, на остров Бали, Кубу, Мальдивы и в Шри-Ланку.
Цены за перелет на одного взрослого – от 411 долларов в обе стороны с учетом сборов и перевозки багажа.
Мальдивы
15 октября — 23 октября — от $573.
15 января — 24 января — от $573.
Куба, Гавана
13 ноября — 21 ноября — от $570.
4 декабря — 14 декабря — от $627.
Остров Бали
12 ноября — 21 ноября — от $619.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 19603 22
Цена молочной корзины быстро возрастает15 ч. назад - 780 10
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев13 ч. назад - 3226 8
В Украине могут ввести почасовую подачу воды4 ч. назад - 1976 5
Бюджет недополучил 2,8 миллиарда гривен из-за льготы на солнечные батареи и ветряки - Минфин5 ч. назад - 487 4
Три мобильных оператора готовятся изменить тарифы9 ч. назад - 35175 3
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 19603 22
На польской границе возросли отказы во въезде украинцам13 ч. назад - 5604
Каким будет курс гривны на конец 2019 года – прогноз ICU (инфографика)10 ч. назад - 3745
Прогнозируют подорожание авто уже с 2020 года7 ч. назад - 3383 3
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4420
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1534
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1436 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4444
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4839 2