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ТОП-3 самых дешевых авиабилетов из Киева в экзотические страны

ТОП-3 самых дешевых авиабилетов из Киева в экзотические страны

Крупные мировые авиакомпании устроили сезон распродаж авиабилетов из Киева.

Максимальные скидки – в Таиланд, на остров Бали, Кубу, Мальдивы и в Шри-Ланку.

Цены за перелет на одного взрослогоот 411 долларов в обе стороны с учетом сборов и перевозки багажа.

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Мальдивы

15 октября — 23 октября — от $573.

15 января — 24 января — от $573.

Куба, Гавана

13 ноября — 21 ноября — от $570.

4 декабря — 14 декабря — от $627.

Остров Бали

12 ноября — 21 ноября — от $619.

По материалам Finance.UA
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