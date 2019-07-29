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Китайская валюта упала до минимума за последние 11 лет из-за торговой войны с США

Китайская валюта упала до минимума за последние 11 лет из-за торговой войны с США

Китайский юань 5 августа побил собственный антирекорд 11-летней давности из-за опасений инвесторов, связанных с эскалацией торгового напряжения между Китаем и США.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в понедельник китайская валюта подешевела на 1% до 7,03 юаней за доллар. В то же время стоимость японской иены подорожала до максимума за последние 7 месяцев из-за того, что инвесторы «мигрировали» в более надежные активы.

Отмечается, что падение китайского юаня повлекло за собой падение других валют, в частности австралийского доллара, южнокорейский вон подешевел до минимума за последние 3 года.

По материалам hromadske.tv
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