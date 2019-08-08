Опубликован топ специальностей, которые станут популярными до 2026 года

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Технологии развиваются так быстро, что уже через 5-10 лет могут появиться профессии, о которых сейчас никто не имеет ни малейшего представления.
Специализированное издание Trade Schools Colleges Universities назвало профессии будущего, которые обеспечат лучшую карьеру до 2026 года и в дальнейшем.
Многие завтрашние рабочие места, вероятно, станут результатом сегодняшнего научно-технического прогресса.
Вакансии, которые уже существуют и будут востребованы до 2026 года:
1. Техник по солнечной энергии.
2. Техник ветроэнергетики.
3. Медицинская сестра.
4. Разработчик программного обеспечения.
5. Физиотерапевт.
6. Аналитик данных.
7. Специалист по цифровому контенту.
8. Аналитик по цифровой безопасности.
9. Разработчик в технологии блокчейна.
10. Диспетчер беспилотника.
11. Специалист по «умным» зданиям.
12. Специалист по 3D-печати.
13. Разработчик по дополненной реальности.
14. Советник по вопросам личной приватности.
15. Специалист по городскому сельскому хозяйству.
Профессии будущего, которые советуют осваивать в области образования:
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