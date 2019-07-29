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ГФС предоставила бизнесменам рассрочку по НДС на 12 млн евро и 1,4 млн долларов (инфографика)

ГФС предоставила бизнесменам рассрочку по НДС на 12 млн евро и 1,4 млн долларов (инфографика)

По состоянию на 1 августа Государственная фискальная служба Украины приняла 193 решения о предоставлении плательщикам рассрочки налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на территории Украины на общую сумму почти 12 млн евро и 1,4 млн долларов США.

Из них по 64 заявкам решение принято таможнями по согласованию с ГФС. При этом по 6 предоставленным решениям обязательства выполнили в полном объеме.

Наибольшая сумма рассрочки предоставлена Киевской таможней ГФС – 1,9 млн евро и 712,5 тыс. долларов США, Харьковской – 2,6 млн евро, Хмельницкой – 1,6 млн евро и 185,5 тыс. долларов США, Ровенской – почти 2 млн евро и Днепропетровской – почти 1,4 млн евро (в валюте контракта).

Проведено 176 таможенных оформлений импорта оборудования с применением полученных решений с рассрочкой уплаты НДС на сумму 370 млн грн.

Рассрочка предоставлена ​​при ввозе оборудования для собственного производства предприятиями легкой промышленности, металлообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, строительной отрасли, производителями медицинского оборудования и стеклоизделий.

В целом по состоянию на 1 августа 2019 года плательщиками в таможни ГФС подано 323 заявления о предоставлении рассрочки по уплате НДС. Таможнями рассмотрено 321 заявление, из которых по 80 дан отказ из-за несоблюдения обязательных требований.

По материалам Finance.UA
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