В столичной компании по обслуживанию жилого фонда обнаружили нарушения на более 500 млн гривен

После ревизии КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Соломенского района Киева” аудиторы обнаружили нарушения на сумму 521 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной аудиторской службы Украины.

Многочисленные нарушения привели к потерям материальных и финансовых ресурсов на сумму свыше 151 тыс. грн. Из-за оплаты выполненных подрядными организациями работ по завышенным ценам компания потеряла 95 тыс. грн.

Стоит отметить, что в компании списывали бензин и время от времени начисляли материальную помощь отдельным сотрудникам.

В составе основных средств компании были принадлежащие другим юридическим лицам необоротные активы и нежилые помещения, которые не использовались в хозяйственной деятельности. Это стало причиной завышения стоимости активов на сумму более 18 млн грн.

Известно, что после ревизии удалось устранить нарушения на сумму 472 тыс. грн. Все полученные материалы аудиторы направили в СБУ в Киеве.