По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (31,298 млн и 22,929 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (31 и 34), максимальный курс продажи доллара 26,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,78-25,79 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 65 активных заявок по доллару на сумму более 54,227 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,8000 – 5 00025,8000 – 30 00025,8000 – 30 00025,8000 – 10 00025,8000 – 30 00025,7900 – 77 77725,7900 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,7000 – 1 000

25,7300 – 50 000

25,7500 – 10 000

25,7500 – 3 000

25,8000 – 20 000

25,8000 – 20 000

25,8000 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,8521 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,7525 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.