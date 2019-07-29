Tesla вновь позволит безлимитно заряжаться на своих электрозаправках

Автомобильная компания Илона Маска “Tesla” вновь позволит водителям автомобилей новых моделей Model S и Model X без ограничений заряжаться на собственных электростанциях.

Об этом сообщила компания в Twitter.

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“Ко всем заказам новых автомобилей Model S и Model X добавляется бесплатная и безлимитная возможность заряжаться на электростанциях (компании – ред.)”, – сообщает Tesla.

Как сообщает The Verge, руководитель Tesla Маск заявил, что с января 2017 года компания ограничила новым владельцам автомобилей бесплатное зарядки до 1600 км в год.

Отмечается, что в конце июля Tesla показала, что ее доходы упали на 408 миллионов долларов за последний квартал из-за замедления продаж автомобилей Model S и Model X. Вероятно, именно поэтому в компании решили завлечь новых клиентов приобретением их автомобиля с дополнительным бонусом.