На сколько выросли пенсии за год у различных категорий населения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Эксперты Национального совета экономического развития, как обычно, проанализировали, насколько выросли средние размеры пенсий за последний год по каждой категории.
Пенсии за год выросли от 8% до 78%.
Такие данные сообщил экономист Алексей Дорошенко на своей странице в фейсбуке.
Лидеры по росту пенсий – судьи. За год эта категория пенсионеров стала получать на 78% больше. В начале июля этого года сумма пенсии – 45305 грн. Таких по стране насчитывается 3315 человек.
Наибольшая категория людей, находящихся на пенсии, а именно по возрасту, получила в среднем на 16,7% больше.
Читайте также: Как купить стаж для пенсии
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 15908 14
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев5 ч. назад - 2336 7
Банкиры рассказали, когда подорожает валютаВчера, 10:24 - 14011 4
Цена молочной корзины быстро возрастает7 ч. назад - 214 3
Половина украинцев может выехать за границу, - Климкин2 ч. назад - 850 2
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 15908 14
Всегда ли нужно отрабатывать две недели при увольнении с работыВчера, 17:03 - 12416
На польской границе возросли отказы во въезде украинцам5 ч. назад - 3798
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев5 ч. назад - 2336 7
Три мобильные операторы Украины готовятся изменить тарифы2 ч. назад - 2322
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4184
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1477
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1393 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4391
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4792 2