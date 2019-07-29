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На сколько выросли пенсии за год у различных категорий населения

На сколько выросли пенсии за год у различных категорий населения

Эксперты Национального совета экономического развития, как обычно, проанализировали, насколько выросли средние размеры пенсий за последний год по каждой категории.

Пенсии за год выросли от 8% до 78%.

Такие данные сообщил экономист Алексей Дорошенко на своей странице в фейсбуке.

Лидеры по росту пенсий – судьи. За год эта категория пенсионеров стала получать на 78% больше. В начале июля этого года сумма пенсии – 45305 грн. Таких по стране насчитывается 3315 человек.

Наибольшая категория людей, находящихся на пенсии, а именно по возрасту, получила в среднем на 16,7% больше.

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  • Пенсии по инвалидности – на 22,7%. На 1 июля 2019 г. – 2402 грн.

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  • Пенсию в связи с потерей кормильца получают 520 144 человека. Она увеличилась на 19,3%, получают уже 2661 грн.
  • Последнее место занимает – категория социальных пенсий – на 7,9%.
По материалам Finance.UA
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