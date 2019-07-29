Из-за торговых ограничений объемы импорта российского угля в Украину упали на 85%

После введения российским правительством торговых ограничений на поставку угля в Украину объемы импорта сократились на 85,3% за месяц.

Такие данные приводит российский «Коммерсантъ», ссылаясь на данные российской статистики.

В издании отмечают, что в течение всего 2019 года российские импортеры наращивали объемы поставок угля в Украину, однако в июне этот тренд резко «обвалился».

Согласно торговым санкциям России, для того, чтобы и далее продолжать поставлять уголь в Украину, российским производителям необходимо получить «специальное разрешение», которое выдается сроком на 1 месяц. При этом ранее в российском правительстве сообщали, что выдали таких разрешений на больший объем угля, чем его обычные поставки.

Часть российского угля в Украину продолжают по-прежнему поставлять через территорию Беларуси, избегая, таким образом, необходимости получения специальных разрешений. Об этом свидетельствует наращивание объемов поставок угля из Беларуси в Украину.