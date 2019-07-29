Из-за торговых ограничений объемы импорта российского угля в Украину упали на 85%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
После введения российским правительством торговых ограничений на поставку угля в Украину объемы импорта сократились на 85,3% за месяц.
Такие данные приводит российский «Коммерсантъ», ссылаясь на данные российской статистики.
В издании отмечают, что в течение всего 2019 года российские импортеры наращивали объемы поставок угля в Украину, однако в июне этот тренд резко «обвалился».
Согласно торговым санкциям России, для того, чтобы и далее продолжать поставлять уголь в Украину, российским производителям необходимо получить «специальное разрешение», которое выдается сроком на 1 месяц. При этом ранее в российском правительстве сообщали, что выдали таких разрешений на больший объем угля, чем его обычные поставки.
Часть российского угля в Украину продолжают по-прежнему поставлять через территорию Беларуси, избегая, таким образом, необходимости получения специальных разрешений. Об этом свидетельствует наращивание объемов поставок угля из Беларуси в Украину.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяПозавчера, 21:36 - 20050 24
Цена молочной корзины быстро возрастаетВчера, 06:16 - 933 12
В Украине могут ввести почасовую подачу водыВчера, 17:05 - 3074 11
Украина может обойтись без импорта газа - КоболевВчера, 08:17 - 3447 8
Прогнозируют подорожание авто уже с 2020 годаВчера, 14:04 - 5240 5
Три мобильных оператора готовятся изменить тарифыВчера, 11:45 - 56513 4
На польской границе возросли отказы во въезде украинцамВчера, 08:31 - 5729
Прогнозируют подорожание авто уже с 2020 годаВчера, 14:04 - 5240 5
Каким будет курс гривны на конец 2019 года – прогноз ICU (инфографика)Вчера, 11:05 - 4213
Украина может обойтись без импорта газа - КоболевВчера, 08:17 - 3447 8
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4526
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1564
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1449 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4467
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4862 2