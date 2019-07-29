Топ самых популярных новых авто на украинском рынке

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С начала года в Украине было реализовано и поставлено на учет 46,3 тыс. новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
Бестселлерами украинского рынка новых легковых авто с начала года стали:
1. KIA Sportage. С января по июль украинцы приобрели и зарегистрировали 2917 ед. этих компактных кроссоверов.
2. RENAULT Duster – 2728 шт.
3. TOYOTA RAV-4 – 2331 реализованных авто.
4. RENAULT Logan – получили 2079 регистрационных номеров.
5. SKODA Octavia – 1448 авто.
Далее в ТОП-10 самых продаваемых в Украине новых легковых авто вошли:
HYUNDAI Tucson – 1370 шт.; RENAULT Sandero – 1331 шт.; NISSAN Qashqai – 1246 шт.; TOYOTA Land Cruiser Prado – 1061 шт.; TOYOTA Camry – 1013 шт.
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