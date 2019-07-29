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Топ самых популярных новых авто на украинском рынке

Топ самых популярных новых авто на украинском рынке

С начала года в Украине было реализовано и поставлено на учет 46,3 тыс. новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Бестселлерами украинского рынка новых легковых авто с начала года стали:

1. KIA Sportage. С января по июль украинцы приобрели и зарегистрировали 2917 ед. этих компактных кроссоверов.

2. RENAULT Duster – 2728 шт.

3. TOYOTA RAV-4 – 2331 реализованных авто.

4. RENAULT Logan – получили 2079 регистрационных номеров.

5. SKODA Octavia – 1448 авто.

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Далее в ТОП-10 самых продаваемых в Украине новых легковых авто вошли:

HYUNDAI Tucson – 1370 шт.; RENAULT Sandero – 1331 шт.; NISSAN Qashqai – 1246 шт.; TOYOTA Land Cruiser Prado – 1061 шт.; TOYOTA Camry – 1013 шт.

По материалам Укравтопром
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