В Швеции ввели разрешение на попрошайничество

В Швеции ввели разрешения на попрошайничество.

Чтобы получить разрешение на попрошайничество:

люди должны либо заполнить электронную форму онлайн,

либо братиться в отделение полиции.

Стоимость разрешения – 250 шведских крон – 23 евро.

Человек, получающий разрешение, должен находиться на территории страны легально.

Иметь шведский номер социального страхования.

Правила вступили в силу – с 1 августа.

За соблюдением новых правил будут следить муниципальные работники и полиция.

Когда будут штрафовать – если у нищего не обнаружат соответствующего разрешения.

Справка Finance.ua