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В Швеции ввели разрешение на попрошайничество

В Швеции ввели разрешение на попрошайничество

В Швеции ввели разрешения на попрошайничество.

Чтобы получить разрешение на попрошайничество:

  • люди должны либо заполнить электронную форму онлайн,
  • либо братиться в отделение полиции.

Стоимость разрешения – 250 шведских крон – 23 евро.

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  • Человек, получающий разрешение, должен находиться на территории страны легально.
  • Иметь шведский номер социального страхования.

Правила вступили в силу – с 1 августа.

За соблюдением новых правил будут следить муниципальные работники и полиция.

Когда будут штрафовать – если у нищего не обнаружат соответствующего разрешения.

Справка Finance.ua

  • В 2019 году доходы шведских семей составляют примерно 26 000 долларов США.
  • Одинокие пожилые люди имеют право на помощь специального персонала.
По материалам Finance.UA
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