0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

MoneyGram начала использовать криптовалютные технологии

MoneyGram начала использовать криптовалютные технологии

Вторая крупнейшая в мире система денежных переводов MoneyGram начала использовать продукт xRapid от калифорнийского финтех-стартапа Ripple для осуществления трансграничных платежей.

Об этом заявил CEO MoneyGram Алекс Холмс.

По информации издания, первые транзакции через xRapid состоялись на прошлой неделе, однако компания не раскрыла данные по текущим объемам платежей.

“Ripple станет нашим ключевым партнером для трансграничных расчетов с использованием цифровых активов”, — отметил Холмс.

Продукт xRapid построен на базе токена XRP и позволяет отправлять средства в одной валюте и мгновенно рассчитывать получателя в другой валюте без необходимости постоянных предварительных закупок. В MoneyGram добавили, что сотрудничество с Ripple может принести компании дополнительную прибыль за счет снижения издержек.

Холмс подтвердил, что финтех-стартап также приобрел акции MoneyGram по $4,10 при цене $1,45 на фондовом рынке. Он не раскрыл точную сумму инвестиций, однако ранее СМИ сообщали, что речь о $30 млн и обязательстве приобрести акции еще на $20 млн по необходимости.

Ripple и MoneyGram заключили свое первое соглашение еще в начале 2018 года.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.