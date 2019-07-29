MoneyGram начала использовать криптовалютные технологии

Вторая крупнейшая в мире система денежных переводов MoneyGram начала использовать продукт xRapid от калифорнийского финтех-стартапа Ripple для осуществления трансграничных платежей.

Об этом заявил CEO MoneyGram Алекс Холмс.

По информации издания, первые транзакции через xRapid состоялись на прошлой неделе, однако компания не раскрыла данные по текущим объемам платежей.

“Ripple станет нашим ключевым партнером для трансграничных расчетов с использованием цифровых активов”, — отметил Холмс.

Продукт xRapid построен на базе токена XRP и позволяет отправлять средства в одной валюте и мгновенно рассчитывать получателя в другой валюте без необходимости постоянных предварительных закупок. В MoneyGram добавили, что сотрудничество с Ripple может принести компании дополнительную прибыль за счет снижения издержек.

Холмс подтвердил, что финтех-стартап также приобрел акции MoneyGram по $4,10 при цене $1,45 на фондовом рынке. Он не раскрыл точную сумму инвестиций, однако ранее СМИ сообщали, что речь о $30 млн и обязательстве приобрести акции еще на $20 млн по необходимости.

Ripple и MoneyGram заключили свое первое соглашение еще в начале 2018 года.