В Украине изменились паспорта для международных перевозок домашних животных

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С 1 августа в Украине изменились правила международных перевозок домашних животных.
Теперь они осуществляются исключительно по паспортам установленного образца.
Об этом передает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Необходимые документы:
Основания для оформления ветеринарно-санитарного паспорта:
Когда могут отказать в выдаче паспорта:
Паспорт действителен до момента его смерти животного.
Ветеринарные паспорта старого образца у владельцев домашних животных не будут изыматься.
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