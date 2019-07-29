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В Украине изменились паспорта для международных перевозок домашних животных

В Украине изменились паспорта для международных перевозок домашних животных

С 1 августа в Украине изменились правила международных перевозок домашних животных.

Теперь они осуществляются исключительно по паспортам установленного образца.

Об этом передает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Необходимые документы:

  • единая форма бланка ветеринарно-санитарного паспорта домашнего животного (кошки, собаки), утвержденная приказом Минагрополитики от 26.10.2017 № 578, которым были внесены изменения в Правила заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету.

Основания для оформления ветеринарно-санитарного паспорта:

  • клинический осмотр животного,
  • наличие соответствующих диагностических исследований и профилактически-лечебных обработок,
  • прививка против бешенства.

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Когда могут отказать в выдаче паспорта:

  • при несоблюдении ветеринарно-санитарных мероприятий,
  • при невозможности непосредственного государственного ветеринарно-санитарного контроля,
  • отсутствии необходимой ветеринарной обработки животных.

Паспорт действителен до момента его смерти животного.

Ветеринарные паспорта старого образца у владельцев домашних животных не будут изыматься.

  • Их не будут принимать в качестве документов при операциях купли-продажи домашних животных, выдаче ветеринарных документов или при перемещении за границу.
По материалам Finance.UA
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