В Украине изменились паспорта для международных перевозок домашних животных

С 1 августа в Украине изменились правила международных перевозок домашних животных.

Теперь они осуществляются исключительно по паспортам установленного образца.

Об этом передает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Необходимые документы:

единая форма бланка ветеринарно-санитарного паспорта домашнего животного (кошки, собаки), утвержденная приказом Минагрополитики от 26.10.2017 № 578, которым были внесены изменения в Правила заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету.

Основания для оформления ветеринарно-санитарного паспорта:

клинический осмотр животного,

наличие соответствующих диагностических исследований и профилактически-лечебных обработок,

прививка против бешенства.

Когда могут отказать в выдаче паспорта:

при несоблюдении ветеринарно-санитарных мероприятий,

при невозможности непосредственного государственного ветеринарно-санитарного контроля,

отсутствии необходимой ветеринарной обработки животных.

Паспорт действителен до момента его смерти животного.

Ветеринарные паспорта старого образца у владельцев домашних животных не будут изыматься.