Доходность всех гособлигаций Германии впервые в истории опустилась ниже нуля

Доходность 30-летних гособлигаций Германии впервые опустилась ниже нулевого уровня из-за опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

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Доходность 30-летних бумаг уменьшилась на 10 базисных пунктов, до минус 0,002%.

Таким образом, теперь отрицательную доходность имеют все государственные бонды Германии, со всеми сроками погашения.

Падение мировых финансовых рынков вызвали заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести пошлины в размере 10% на импортируемые китайские товары объемом около 300 млрд долларов в год с 1 сентября. Пекин пообещал принять ответные меры.

Экономисты прогнозируют, что Европейский центробанк даст четкий сигнал о том, что процентные ставки вскоре опустятся еще глубже в область отрицательных значений.