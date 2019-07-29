В Берлине стартовал проект по обеспечению базового дохода безработных

Власти Берлина запустили проект по обеспечению солидарного базового дохода группе безработных жителей – люди не будут получать деньги просто так, а будут работать на специальных рабочих местах, которые субсидируют из бюджета.

Цель этого проекта – найти альтернативу денежным выплатам безработным Hartz IV. Так, Берлин финансирует одну тысячу социально защищенных рабочих мест. Вакансии предлагают в некоммерческом секторе, муниципальных учреждениях, в администрации или в учреждениях социальной сферы.

Инициатором проекта является мэр немецкой столицы Михаэль Мюллер.

«Солидарный базовый доход не может и не должен решать все проблемы. Но диджитализация и автоматизация в сфере труда требуют «новой социальной повестки дня». Цель состоит в том, чтобы как можно раньше трудоустроить безработных на долгосрочные застрахованные рабочие места вместо того, чтобы снова и снова прибегать к новым и краткосрочным мерам в борьбе с безработицей», – сказал он.

В частности, участники проекта будут помогать пассажирам ориентироваться в метро, ​​будут работать помощниками в жилых обществах, помогать бездомным, работать в домах престарелых. Размер их зарплаты зависит от тарифа или минимальной зарплаты.

Проект рассчитан на 5 лет, но его участники должны иметь перспективы постоянного трудоустройства.