Суд заявляет о возможном давлении из-за дела о национализации Приватбанка

Высшие должностные лица государства могли вмешиваться в деятельность судей Окружного административного суда Киева при принятии решения по иску Игоря Коломойского о незаконности национализации “Приватбанка”.

Об этом говорится в сообщении Высшего совета правосудия.

“Высший совет правосудия постановил обратиться в Генеральную прокуратуру относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании преступления, совершенного в отношении судей Окружного административного суда города Киева Амелехина Виталия Вячеславовича, Келеберды Владимира Ивановича и Качура Игоря Анатольевича в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований” , – говорится в сообщении.

Как сообщил председатель ВСП Владимир Говоруха, 24 и 25 апреля в ВСП поступили сообщения судей Окружного админсуда Киева Амелехина, Келеберды, Качура о вмешательстве в их деятельность.

По словам Говорухи, судьи отметили, что 18 апреля ими было принято решение по иску экс-владельца Приватбанка Коломойского к Национальному банку, Кабинету Министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которым, в частности, признаны противоправными решения ответчиков, принятые в рамках процедуры национализации этого банка.

Досудебное расследование продолжается.