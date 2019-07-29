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НБУ с начала года продал памятных и инвестиционных монет почти на 170 млн грн

НБУ с начала года продал памятных и инвестиционных монет почти на 170 млн грн

За первое полугодие 2019 года Национальный банк Украины реализовал памятных и инвестиционных монет на сумму 169,16 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на информационный запрос.

“За первое полугодие 2019 года Национальный банк реализовал 913,49 тыс. штук памятных и инвестиционных монет на общую сумму 169,16 млн грн”, – сообщили в НБУ.

Также сообщили, что тираж монет, выпущенных с начала года, составляет 482 500 штук.

По материалам УНН
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