Иностранцы вложили в госдолг Украины $1,27 млрд за месяц - Нацбанк

Иностранные инвесторы вложили в облигации внутреннего государственного займа Украины 1,27 миллиарда долларов за июль 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Там отмечают, что большинство валюты, которую иностранные инвесторы заводили в Украину для приобретения облигаций, Нацбанк выкупал с рынка. Так, при инвестициях в размере 1,27 миллиарда долларов Нацбанк выкупил 1,3 миллиарда долларов – то есть 97% излишков валюты на рынке.

«В целом за 7 месяцев года увеличение портфеля иностранных субъектов в облигациях внутреннего государственного займа составило 3,224 миллиарда долларов. А объем чистых интервенций НБУ (нетто-покупка) – 2,677 миллиарда долларов. Это означает, что в январе-июле уровень выкупа избыточного предложения достигал 83%», – сообщили в Нацбанке.