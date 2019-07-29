Когда штраф за неисправность габаритных огней незаконен

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Неисправность габаритных огней, которая возникла во время движения, не является основанием для штрафа.
Об этом сообщается на странице Дорожного Адвоката в Facebook.
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“Движение автомобилей, у которых в темное время суток не горят лампы задних габаритных фонарей, запрещается. В случае возникновения указанных неисправностей в пути, водитель должен принять меры для их устранения”, – говорится в сообщении.
Управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности габаритных огней, влечет за собой наказание:
Ситуация не является административным проступком с наложением штрафа, если неисправность габаритных огней возникла во время движения и водителю об этом не было известно. Это является поводом для устранения недостатков на месте. Штраф в таком случае будет незаконным и подлежит отмене.
Работники полиции имеют право ограничить движение автомобиля для проверки технического состояния и выяснить наличие события административного проступка.
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