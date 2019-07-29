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Когда штраф за неисправность габаритных огней незаконен

Когда штраф за неисправность габаритных огней незаконен

Неисправность габаритных огней, которая возникла во время движения, не является основанием для штрафа.

Об этом сообщается на странице Дорожного Адвоката в Facebook.

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“Движение автомобилей, у которых в темное время суток не горят лампы задних габаритных фонарей, запрещается. В случае возникновения указанных неисправностей в пути, водитель должен принять меры для их устранения”, – говорится в сообщении.

Управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности габаритных огней, влечет за собой наказание:

  • штраф в размере 340 грн на первый раз,
  • при повторном нарушении в течение года предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Ситуация не является административным проступком с наложением штрафа, если неисправность габаритных огней возникла во время движения и водителю об этом не было известно. Это является поводом для устранения недостатков на месте. Штраф в таком случае будет незаконным и подлежит отмене.

Работники полиции имеют право ограничить движение автомобиля для проверки технического состояния и выяснить наличие события административного проступка.

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По материалам Finance.UA
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