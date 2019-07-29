Когда штраф за неисправность габаритных огней незаконен

Неисправность габаритных огней, которая возникла во время движения, не является основанием для штрафа.

Об этом сообщается на странице Дорожного Адвоката в Facebook.

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“Движение автомобилей, у которых в темное время суток не горят лампы задних габаритных фонарей, запрещается. В случае возникновения указанных неисправностей в пути, водитель должен принять меры для их устранения”, – говорится в сообщении.

Управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности габаритных огней, влечет за собой наказание:

штраф в размере 340 грн на первый раз,

при повторном нарушении в течение года предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Ситуация не является административным проступком с наложением штрафа, если неисправность габаритных огней возникла во время движения и водителю об этом не было известно. Это является поводом для устранения недостатков на месте. Штраф в таком случае будет незаконным и подлежит отмене.

Работники полиции имеют право ограничить движение автомобиля для проверки технического состояния и выяснить наличие события административного проступка.