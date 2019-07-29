На Киевщине разоблачили чиновников, которые присвоили более 70 млн гривень

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Было проведено 17 санкционированных обысков в Васильковской районной госадминистрации, в домах чиновников и приближенных к ним лиц, а также в фиктивных предприятиях.
В Киевской области правоохранители разоблачили группу должностных лиц, присвоивших более 70 млн гривен.
По данным следствия, должностные лица Васильковской райгосадминистрации в течение двух лет заказывали через фиктивные предприятия строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили в наличные бюджетные деньги через конвертационные центры. Таким путем они завладели средствами в особо крупных размерах – более 70 млн гривен.
Было проведено 17 санкционированных обысков в Васильковской районной госадминистрации, в домах чиновников и приближенных к ним лиц, а также в фиктивных предприятиях.
По результатам проверок изъяты печати и документы финансово-хозяйственной деятельности, после экспертизы которых станет возможным объявить подозрения и направить обвинительные акты в суд.
Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного статьей о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Как сообщали “Комментарии”, Столичные правоохранители задержали генерального директора Института охраны почв Украины и руководителя предприятия “Головинский карьер” за взятку в размере почти 1,5 миллиона долларов.
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