На Киевщине разоблачили чиновников, которые присвоили более 70 млн гривень

Было проведено 17 санкционированных обысков в Васильковской районной госадминистрации, в домах чиновников и приближенных к ним лиц, а также в фиктивных предприятиях.

В Киевской области правоохранители разоблачили группу должностных лиц, присвоивших более 70 млн гривен.

По данным следствия, должностные лица Васильковской райгосадминистрации в течение двух лет заказывали через фиктивные предприятия строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили в наличные бюджетные деньги через конвертационные центры. Таким путем они завладели средствами в особо крупных размерах – более 70 млн гривен.

Было проведено 17 санкционированных обысков в Васильковской районной госадминистрации, в домах чиновников и приближенных к ним лиц, а также в фиктивных предприятиях.

По результатам проверок изъяты печати и документы финансово-хозяйственной деятельности, после экспертизы которых станет возможным объявить подозрения и направить обвинительные акты в суд.

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного статьей о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщали “Комментарии”, Столичные правоохранители задержали генерального директора Института охраны почв Украины и руководителя предприятия “Головинский карьер” за взятку в размере почти 1,5 миллиона долларов.