Большинство арендаторов Киева ищут однокомнатные квартиры - исследование (инфографика)

По сравнению с первым полугодием 2018 года, в 2019 году стоимость аренды однокомнатных квартир в среднем выросла на 43%, двухкомнатных – на 30%, а трехкомнатных – на 44%”.

Об этом говорится в результах исследования, которые провели аналитики OLX Недвижимость.

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За первое полугодие 2019 года среди всех откликов на объявления пришлось:

58% – однокомнатные квартиры,

34% – двухкомнатные,

8% – трехкомнатные.

На платформе чаще всего предлагали

29 500 объявлений (47%) – “однушки”,

25 000 предложений – “двушки”,

около 9000 объявлений (14%) – “трешки”.

Самым бюджетным районом Киева является Деснянский – однокомнатная квартира обойдется в 6500 грн в месяц, трехкомнатная – 9800 грн.

Самые дорогие квартиры находятся в Печерском районе со стоимостью трехкомнатной квартиры в 40 600 грн.