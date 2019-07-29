Большинство арендаторов Киева ищут однокомнатные квартиры - исследование (инфографика)

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По сравнению с первым полугодием 2018 года, в 2019 году стоимость аренды однокомнатных квартир в среднем выросла на 43%, двухкомнатных – на 30%, а трехкомнатных – на 44%”.
Об этом говорится в результах исследования, которые провели аналитики OLX Недвижимость.
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За первое полугодие 2019 года среди всех откликов на объявления пришлось:
На платформе чаще всего предлагали
Самым бюджетным районом Киева является Деснянский – однокомнатная квартира обойдется в 6500 грн в месяц, трехкомнатная – 9800 грн.
Самые дорогие квартиры находятся в Печерском районе со стоимостью трехкомнатной квартиры в 40 600 грн.
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