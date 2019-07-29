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Укрзализныце заблокировали все тендеры на покупку топлива

Укрзализныце заблокировали все тендеры на покупку топлива

Все тендеры на покупку дизельного топлива, которые объявила государственная Укрзализныця, заблокировали жалобами отдельных игроков рынка.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

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«На сегодня в Укрзализныце заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы», – сообщил Кравцов.

Он отметил, что компания считает такие действия манипуляциями и не покорится угрозам. Для разрешения ситуации там решили закупить топливо на договорных началах без объявления тендера.

«В такой экстраординарной и критической ситуации мы идем на исключительную и срочную закупку партии топлива по переговорной процедуре. 2 года назад мы уже имели подобный опыт», – сообщил Кравцов.

По материалам hromadske.tv
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