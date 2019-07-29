Укрзализныце заблокировали все тендеры на покупку топлива

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Все тендеры на покупку дизельного топлива, которые объявила государственная Укрзализныця, заблокировали жалобами отдельных игроков рынка.
Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.
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«На сегодня в Укрзализныце заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы», – сообщил Кравцов.
Он отметил, что компания считает такие действия манипуляциями и не покорится угрозам. Для разрешения ситуации там решили закупить топливо на договорных началах без объявления тендера.
«В такой экстраординарной и критической ситуации мы идем на исключительную и срочную закупку партии топлива по переговорной процедуре. 2 года назад мы уже имели подобный опыт», – сообщил Кравцов.
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