Укрзализныце заблокировали все тендеры на покупку топлива

Все тендеры на покупку дизельного топлива, которые объявила государственная Укрзализныця, заблокировали жалобами отдельных игроков рынка.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

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«На сегодня в Укрзализныце заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы», – сообщил Кравцов.

Он отметил, что компания считает такие действия манипуляциями и не покорится угрозам. Для разрешения ситуации там решили закупить топливо на договорных началах без объявления тендера.

«В такой экстраординарной и критической ситуации мы идем на исключительную и срочную закупку партии топлива по переговорной процедуре. 2 года назад мы уже имели подобный опыт», – сообщил Кравцов.