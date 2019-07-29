Фонд гарантирования вкладов продал первый мегапул

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал первый мегапул из невыкупленных ранее активов за 91,96 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Отмечается, что в состав мегапула входят права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторской задолженности.
“Все эти активы находятся на балансе 10-ти неплатежеспособных банков, а именно: АО “Банк “Финансы и Кредит”, ОАО “Радикал Банк”, ПАО “УКРБИЗНЕСБАНК”, ПАО “ЭНЕРГОБАНК”, ПАО “Банк “Киевская Русь”, ПАО “ПРОФИН БАНК”, ПАО КБ “Евробанк”, АО “Дельта Банк”, ПАО “Платинум Банк”, АО “ИМЭКСБАНК”. Почти все кредиты не обслуживаются три и более лет, многие из которых обременены уголовными производствами”, – говорится в сообщении.
Аукцион состоялся 22 июля на площадке ООО “Эксито Партнерс и Коэн Украины”, победителем торгов стало ООО “КРЕДИТ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП”.
В Фонде гарантирования вкладов добавили, что торги проходили по голландской системе – цена поэтапно снижалась. Единственный участник торгов сделал первую ставку на уровне 91,96 млн грн, и поскольку не было других ценовых предложений, эта ставка стала окончательной.
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