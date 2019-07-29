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Суд отменил "схлопывание" взаимных долгов ПриватБанка и ООО "Приватофис"

Суд отменил "схлопывание" взаимных долгов ПриватБанка и ООО "Приватофис"

10 июля Северный апелляционный хозсуд отменил решение Хозяйственного суда г. Киева от 12.02.2019 (в деле №910/21566/17) в части “схлопывания” взаимных долгов ПриватБанка и ООО “Приватофис” на 1,1 млн грн. Вместо этого суд апелляционной инстанции решил взыскать указанную сумму с Приватбанка в пользу ООО “Приватофис”.

Согласно судебным материалам, суд первой инстанции признал прекращенными его (банка) обязательства перед ООО “Приватофис” (в части уплаты 1,1 млн грн по договору аренды помещения от 01.12.2016) и обязательства ООО “Приватофис” перед Приватбанком (в части уплаты 1,1 млн грн по договору №07/30/К от 28.11.2017) путем зачета встречных однородных требований.

Объектом аренды является помещение по адресу г. Харьков, ул. Маломясницкая, 2а, которое имеет общую площадь 6728,6 кв.м и принадлежит ООО “Приватофис” на основании права собственности.

В ходе этого спора ООО “Приватофис” утверждало, что Приватбанк не выполнил должным образом взятые на себя обязательства по договору аренды помещения от 01.12.2016 по своевременной уплате арендной платы, в результате чего у ответчика образовалась задолженность перед истцом по указанной сделке.

В свою очередь Приватбанк констатировал, что “его обязательства перед истцом по уплате арендных платежей являются прекращенными в полном объеме вследствие зачета однородных встречных требований” (цитата).

ООО “Приватофис” возражало против прекращения спорного обязательства путем зачета встречных однородных требований, указывая, что между сторонами существует спор относительно срока исполнения денежного обязательства ООО “Приватофис” перед Приватбанком по кредитному договору №07/30/К от 17.04. 2007 (речь идет о судебном деле №904/6511/17, в рамках которого Приватбанк хочет взыскать с ООО “Приватофис” 646,5 млн грн на основании кредитного договора №07/30/К от 17.04.2007).

По материалам Finbalance
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