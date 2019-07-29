Пятьдесят тысяч заказов за 2 месяца: в чем уникальность кредитки «Зелена» от А-Банка

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Два месяца назад А-Банк презентовал свою кредитную карту «Зелена» с кэшбэком. Если помните, Finance.ua писал об этом событии. На днях, волей судьбы, мы встретились с одним из представителей А-Банка и узнали от него, что заказы по карте превзошли все ожидания. Только за два месяца кредитную карту «Зелена» с кэшбэком уже оформили 50 тыс. человек. Карту заказывают разные люди: от молодежи до людей почетного возраста, от представителей малого бизнеса (те же ФЛП) до наемных сотрудников.
Согласитесь, для банковского рынка Украины 50 тыс. заказов за 2 месяца — это весомая цифра. Тогда почему же за 2 месяца мы о ней еще не написали? Решили исправиться и проанализировать, чем же так приглянулась украинцам кредитная карта «Зелена» от А-Банка.
Не дизайном единым
Мы, конечно, могли искать секрет успеха карты в самом только ее дизайне. Карта у ребят с А-Банка получилась действительно заметной: вертикальное оформление, ничего лишнего, оригинальный акцент – цветное ребро, благодаря которому вы ее сразу отыщите в кошельке среди остальных. Но если копнуть глубже, сразу становится понятно, что главные достоинства карты не только на поверхности.
Карта – деньги – магическая цифра 2
Кредитка «Зелена» выпускается в партнерстве с Mastercard и обладает всеми преимуществами, которые предоставляет эта платежная система: расчёты в платежных терминалах Украины и за рубежом, использование собственных и заемных средств, денежные переводы. Карта с чипом – что и безопаснее, и удобнее. Все это можно отнести к базовым возможностям кредитных карт от многих банков Украины и мира. Но карта «Зелена» словно удваивает выгоды для своего владельца. Запоминается она:
Как видим, существует множество причин заказать и себе карту «Зелена» от А-Банка. Если не верите нам, перепроверьте карту лично. Полную информацию о кредитной карте «Зелена» всегда можно посмотреть на официальном сайте банка. Заказать карту также можно через приложение. Для этого А-Банк открыл возможность скачать и ознакомиться с приложением всем потенциальным клиентам. Скачать приложение можно по ссылке
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