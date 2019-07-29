Пятьдесят тысяч заказов за 2 месяца: в чем уникальность кредитки «Зелена» от А-Банка

Два месяца назад А-Банк презентовал свою кредитную карту «Зелена» с кэшбэком. Если помните, Finance.ua писал об этом событии. На днях, волей судьбы, мы встретились с одним из представителей А-Банка и узнали от него, что заказы по карте превзошли все ожидания. Только за два месяца кредитную карту «Зелена» с кэшбэком уже оформили 50 тыс. человек. Карту заказывают разные люди: от молодежи до людей почетного возраста, от представителей малого бизнеса (те же ФЛП) до наемных сотрудников.

Согласитесь, для банковского рынка Украины 50 тыс. заказов за 2 месяца — это весомая цифра. Тогда почему же за 2 месяца мы о ней еще не написали? Решили исправиться и проанализировать, чем же так приглянулась украинцам кредитная карта «Зелена» от А-Банка.

Не дизайном единым

Мы, конечно, могли искать секрет успеха карты в самом только ее дизайне. Карта у ребят с А-Банка получилась действительно заметной: вертикальное оформление, ничего лишнего, оригинальный акцент – цветное ребро, благодаря которому вы ее сразу отыщите в кошельке среди остальных. Но если копнуть глубже, сразу становится понятно, что главные достоинства карты не только на поверхности.

Карта – деньги – магическая цифра 2

Кредитка «Зелена» выпускается в партнерстве с Mastercard и обладает всеми преимуществами, которые предоставляет эта платежная система: расчёты в платежных терминалах Украины и за рубежом, использование собственных и заемных средств, денежные переводы. Карта с чипом – что и безопаснее, и удобнее. Все это можно отнести к базовым возможностям кредитных карт от многих банков Украины и мира. Но карта «Зелена» словно удваивает выгоды для своего владельца. Запоминается она:

Высоким кредитным лимитом в 200 тыс. Владелец карты «Зелена» может получить до 200 тыс. гривен без залога и поручителей. Эти средства вы можете использовать на свои нужды, либо нужды вашего бизнеса. Для сравнения, у кредиток многих других банков лимит останавливается на цифре в 100 тыс. гривен.

Льготным периодом на 2 месяца. Приятно, когда у тебя как у владельца кредитки есть как можно больше времени в распоряжении, чтобы пользоваться деньгами. Карта «Зелена» от А-Банка – как раз об этом. Владельцам кредитки «Зелена» Банк предоставляет возможность пользоваться льготным периодом до 62 дней и снимает плату за использование кредитных средств, при условии их возврата по истечению этого срока.

Кэшбэком до 20% на 2 категории. Удобно, когда при совершении тех или иных покупок можно экономить. А-Банк для владельцев кредитки «Зелена» предоставил возможность получать кэшбэк до 20% при оплате продуктов из двух выбранных категорий. Какими будут эти категории, вы можете самостоятельно выбирать на сайте или в приложении А-Банка ежемесячно. Вы также получаете бонусы при оплате товаров, которые можно использовать для покупок.

Оформление и обслуживание, как две бесплатные возможности. Особо порадует ваш кошелек и то, что, несмотря на все выше перечисленные выгоды и возможности карты «Зелена», ее оформление и обслуживание бесплатны. Также с вас не возьмут платы за ее перевыпуск, либо за пользование банкингом.

Честность и выгода – два в одном. А-банк с помощью этой карты поднял планку действительно высоко, владельца карты «Зелена» ждут прозрачные тарифы без скрытых комиссий за расчетно-кассовое обслуживание. И при этом в любой момент можно воспользоваться такими сервисами как «Плати частями» (позволяет разбить покупку и несколько месяцев платить без процентов) или «Рассрочка мгновенная» (можете после совершения крупной покупки от 2000 грн увеличить свою кредитную линию и продолжить пользоваться картой).

Оформляется карта в два счёта. При желании вы всегда можете самостоятельно оставить заявку на сайте и забрать карту в отделении. В любое удобное время. Вся процедура оформления занимает не больше 15 минут. Потребуется только паспорт и ИНН . А главное — никаких справок. Хотя, если вы их захватите, это только повысит шанс на одобрение лимита.

Как видим, существует множество причин заказать и себе карту «Зелена» от А-Банка. Если не верите нам, перепроверьте карту лично. Полную информацию о кредитной карте «Зелена» всегда можно посмотреть на официальном сайте банка. Заказать карту также можно через приложение. Для этого А-Банк открыл возможность скачать и ознакомиться с приложением всем потенциальным клиентам. Скачать приложение можно по ссылке