А-Банк и Mastercard выпустили новую кредитную карту с уникальным дизайном. Карта «Зелена» дает бесплатный доступ к лимиту до 200 000 грн.

А-Банк позволяет пользоваться своими деньгами бесплатно и зарабатывать на кэшбэке. Новая кредитная карта дает 62 дня льготного периода.

Клиенты А-Банка уже могут получить новую кредитную карту, которая позволит забыть о наличных деньгах и сделать все расчеты простыми и удобными. Новая карта «Зелена» открывает доступ к лимиту до 200 000 грн, при этом пользоваться деньгами можно бесплатно. В рамках нового кредитного продукта банк будет выпускать для своих клиентов карты международной платежной системы Mastercard, которая обеспечивает высокую скорость расчетов и использует самые передовые технологии для защиты операций клиентов. Карта имеет чип и технологию бесконтактной оплаты. Рассчитаться бесконтактно можно в торговых терминалах супермаркетов, аптек, кафе, АЗС и других точек по всей Украине, число которых в 1 квартале 2019 года, согласно статистике НБУ оставило 306,2 тыс. шт. Ищите логотип бесконтактной оплаты Mastercard на кассе или терминале. Если вы окажетесь в месте, где не принимают бесконтактные расчеты, вы также сможете воспользоваться вашей карточкой используя чип или магнитную полосу.

Дизайн новой карты «Зелена» отличает ее от кредиток других банков. Базовым цветом кредитки является матовый серый, а оживляет дизайн логотип банка –– зеленое яблоко. Чтобы кредитку легко было найти в кошельке, дизайнеры внесли оригинальный акцент: сделали ребро карты цветным. Теперь пользователи смогут быстро и безошибочно выбрать нужную карту.

В отличие от других кредитных карт А-Банка, «Зелена» позволяет получить кредит в двойном размере. Для сравнения, самая популярная карта А-Банка Універсальна Gold имеет кредитный лимит всего 100 тыс. грн. Кроме того, новая карта дает увеличенный льготный период, который составляет 2 месяца.

Оформить карту «Зелена» можно совершенно бесплатно, при этом получить следующие преимущества:

кредитный лимит до 200 000 грн;

беспроцентное пользование деньгами – 62 дня (при условии полного погашения до истечения льготного периода);

кэшбэк 20% на две выбранные категории (новый список для выбора предлагается банком ежемесячно);

бесплатное пользование кредиткой (оформление, обслуживание, перевыпуск и пользование банкингом);

быстрое оформление (всего 15 минут, также возможность подачи заявки онлайн);

экономичная оплата товаров (при расчете комиссия не взымается);

удобное пополнение карты (через терминал, банковскую карту или денежным переводом без комиссии А-Банка);

рассчитываться кредитной картой можно не только на территории Украины, но и за рубежом благодаря платежной системе Mastercard.

Полную информацию о карте «Зелена» можно посмотреть на официальном сайте банка .

В дополнение к новой кредитке, А-Банк анонсирует выход еще одного продукта. С конца июня можно будет пользоваться обновленным приложением для iOS, с революционной концепцией управления. Авторы инновационного дизайна – компания Middleware. Бекенд мобильного приложения реализован на базе технологий Corezoid Process Engine и Deepmemo Rules Engine.