А-Банк и Mastercard выпустили новую кредитную карту с уникальным дизайном. Карта «Зелена» дает бесплатный доступ к лимиту до 200 000 грн.

А-Банк позволяет пользоваться своими деньгами бесплатно и зарабатывать на кэшбэке. Новая кредитная карта дает 62 дня льготного периода.
Клиенты А-Банка уже могут получить новую кредитную карту, которая позволит забыть о наличных деньгах и сделать все расчеты простыми и удобными. Новая карта «Зелена» открывает доступ к лимиту до 200 000 грн, при этом пользоваться деньгами можно бесплатно. В рамках нового кредитного продукта банк будет выпускать для своих клиентов карты международной платежной системы Mastercard, которая обеспечивает высокую скорость расчетов и использует самые передовые технологии для защиты операций клиентов. Карта имеет чип и технологию бесконтактной оплаты. Рассчитаться бесконтактно можно в торговых терминалах супермаркетов, аптек, кафе, АЗС и других точек по всей Украине, число которых в 1 квартале 2019 года, согласно статистике НБУ оставило 306,2 тыс. шт. Ищите логотип бесконтактной оплаты Mastercard на кассе или терминале. Если вы окажетесь в месте, где не принимают бесконтактные расчеты, вы также сможете воспользоваться вашей карточкой используя чип или магнитную полосу.
Дизайн новой карты «Зелена» отличает ее от кредиток других банков. Базовым цветом кредитки является матовый серый, а оживляет дизайн логотип банка –– зеленое яблоко. Чтобы кредитку легко было найти в кошельке, дизайнеры внесли оригинальный акцент: сделали ребро карты цветным. Теперь пользователи смогут быстро и безошибочно выбрать нужную карту.
В отличие от других кредитных карт А-Банка, «Зелена» позволяет получить кредит в двойном размере. Для сравнения, самая популярная карта А-Банка Універсальна Gold имеет кредитный лимит всего 100 тыс. грн. Кроме того, новая карта дает увеличенный льготный период, который составляет 2 месяца.
Оформить карту «Зелена» можно совершенно бесплатно, при этом получить следующие преимущества:
Полную информацию о карте «Зелена» можно посмотреть на официальном сайте банка.
В дополнение к новой кредитке, А-Банк анонсирует выход еще одного продукта. С конца июня можно будет пользоваться обновленным приложением для iOS, с революционной концепцией управления. Авторы инновационного дизайна – компания Middleware. Бекенд мобильного приложения реализован на базе технологий Corezoid Process Engine и Deepmemo Rules Engine.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Не мешать бизнесу": Президент озвучил важную задачу для государства на пять летВчера, 20:01 - 1532 8
Зеленский назвал сумму, которая нужна для восстановления ДонбассаВчера, 16:16 - 1305 6
На Троещину хотят запустить и метро, и трам-трейнВчера, 15:17 - 2073 5
НБУ назвал крупнейших кредиторов Украины (таблица)6 ч. назад - 1590 2
В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)2 ч. назад - 1292 2
ПриватБанк назвал дату запуска нового Приват24Вчера, 15:34 - 2957 2
На Троещину хотят запустить и метро, и трам-трейнВчера, 15:17 - 2073 5
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентов5 ч. назад - 1848 2
Маск "сравнял" цены на черную и серебряную TeslaВчера, 17:23 - 1844
Межбанк: чего ждать по доллару4 ч. назад - 1765
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса32 мин. назад - 37
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Позавчера, 12:10 - 3476
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1358 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1946
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1590