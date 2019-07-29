Цены на бензин в Украине упали меньше, чем могли: эксперт назвал причину

Снижение котировок на нефть и укрепление гривни к доллару стали факторами, которые повлияли на стоимость горючего в июле. АЗС опустили цены за последний месяц более, чем на 1,3 грн, однако потенциал был и для большего снижения, считает аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

“Потенциал для еще большего снижения был по всем видам топлива: бензину, дизтопливу, сжиженному газу. Оптовые цены на горючее упали значительно больше. Но из-за смены власти, когда на чемоданах сидят министры Кабмина, и т.д., операторы не спешат снижать цены. Поэтому потребители не почувствовали больших изменений. При этом, для трейдеров и операторов сейчас хороший сезон: июль, август и сентябрь. Самые активные месяцы потребления нефтепродуктов”, – рассказал Сиренко, в комментарии сайту “Сегодня”.

Напомним, в июне бензин и дизельное топливо подешевели на 10-17 копеек на литре, а автомобильный газ – на 34 копейки.