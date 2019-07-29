Россия окончит строительство «Северного потока-2» даже несмотря на санкции США

В дочерней компании Газпрома Nord Stream 2 AG заявили, что компании-подрядчики, которые строят российский морской газопровод в обход Украины, сообщили о своем намерении завершить строительство «Северного потока-2» даже в случае введения против них американских санкций.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление дочерней компании Газпрома.

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В частности, о намерении продолжать строить газопровод сообщили около тысячи компаний из 25 стран мира, которые причастны к строительству «Северного потока-2».

В то же время в самой Nord Stream 2 AG отмечают, что детально проанализируют текст законопроекта, которым американские законодатели хотят наложить санкции против российского трубопровода.

Напомним, что 31 июля комитет Сената США по иностранным делам поддержал законопроект о санкциях против «Северного потока-2».