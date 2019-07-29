Россия окончит строительство «Северного потока-2» даже несмотря на санкции США

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В дочерней компании Газпрома Nord Stream 2 AG заявили, что компании-подрядчики, которые строят российский морской газопровод в обход Украины, сообщили о своем намерении завершить строительство «Северного потока-2» даже в случае введения против них американских санкций.
Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление дочерней компании Газпрома.
Читайте также: Россия построила более половины Северного потока – 2
В частности, о намерении продолжать строить газопровод сообщили около тысячи компаний из 25 стран мира, которые причастны к строительству «Северного потока-2».
В то же время в самой Nord Stream 2 AG отмечают, что детально проанализируют текст законопроекта, которым американские законодатели хотят наложить санкции против российского трубопровода.
Напомним, что 31 июля комитет Сената США по иностранным делам поддержал законопроект о санкциях против «Северного потока-2».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы стали жертвами схемы о выигрыше автомобиляВчера, 14:45 - 2989 12
lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазы4 ч. назад - 2653 6
Французский стартап превращает старые авто в электрокары12 ч. назад - 1698 6
Шри-Ланка отменила плату за визу для украинцевВчера, 20:44 - 464 5
Tesla начнет изготовление солнечной черепицы9 ч. назад - 3254 4
Укрепление гривны: что ждать от курса в августе?Вчера, 16:00 - 7730 1
День финансов, 1 августа: ждать ли доллар по 20, секрет от Дубилета, оплата парковки со смартфонаВчера, 17:50 - 5332
Tesla начнет изготовление солнечной черепицы9 ч. назад - 3254 4
Украинцы стали жертвами схемы о выигрыше автомобиляВчера, 14:45 - 2989 12
Японцы разработали шины, которые вырабатывают энергию для электрокаров6 ч. назад - 2715 1
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2993
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1171
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1195 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4113
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4534 2