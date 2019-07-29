Гройсман назвал сумму, которая была взыскана с неплательщиков алиментов

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С начала действия инициативы “Чужих детей не бывает”, стартовавшей в Украине в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 7,3 млрд грн.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
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“Наша программа #ЧужихДетейНеБывает усиливает ответственность неплательщиков алиментов. За время ее существования детям уже было возвращено 7,3 млрд грн. Тысячам должников запретили не только выезд за границу, но и водить, пользоваться оружием, охотиться”, – говорится в сообщении.
Два механизма принудительного взыскания алиментов:
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