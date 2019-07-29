0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

Гройсман назвал сумму, которая была взыскана с неплательщиков алиментов

Гройсман назвал сумму, которая была взыскана с неплательщиков алиментов

С начала действия инициативы “Чужих детей не бывает”, стартовавшей в Украине в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 7,3 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Читайте также: За долг по алиментам у мужчины конфисковали яхту

“Наша программа #ЧужихДетейНеБывает усиливает ответственность неплательщиков алиментов. За время ее существования детям уже было возвращено 7,3 млрд грн. Тысячам должников запретили не только выезд за границу, но и водить, пользоваться оружием, охотиться”, – говорится в сообщении.

Два механизма принудительного взыскания алиментов:

  • Подать иск. В этом случае будут учитываться официальный и неофициальный доход, который будут считать по расходам лица, которое должно платить алименты. Но эти расходы должна доказать женщина, обратившаяся за алиментами.
  • Обратиться в суд, чтобы суд издал приказ. Здесь уже будет учитываться только официальный заработок или твердая денежная сумма, которая не может быть меньше, чем 50% от прожиточного минимума ребенка.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.