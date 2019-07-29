Гройсман назвал сумму, которая была взыскана с неплательщиков алиментов

С начала действия инициативы “Чужих детей не бывает”, стартовавшей в Украине в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 7,3 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Читайте также: За долг по алиментам у мужчины конфисковали яхту

“Наша программа #ЧужихДетейНеБывает усиливает ответственность неплательщиков алиментов. За время ее существования детям уже было возвращено 7,3 млрд грн. Тысячам должников запретили не только выезд за границу, но и водить, пользоваться оружием, охотиться”, – говорится в сообщении.

Два механизма принудительного взыскания алиментов:

Подать иск. В этом случае будут учитываться официальный и неофициальный доход, который будут считать по расходам лица, которое должно платить алименты. Но эти расходы должна доказать женщина, обратившаяся за алиментами.