Intel представила процессоры с искусственным интеллектом

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Intel официально представила одиннадцать новых процессоров Intel Core 10-го поколения Ice Lake, разработанных специально для ноутбуков и 2-в-1. Все они основаны на 10-нм техпроцессе и обладают совершенно новой графической архитектурой (GPU) с вычислительной мощностью до 1 терафлопс, пишет Сегодня
Мобильные процессоры Intel включают в себя варианты Core i3, Core i5 и Core i7 с числом ядер и потоков 2/4 и 4/8. TDP варьируется от 9 Вт на младших моделях до 28 Вт для топовых Core i7-1068G7. Все модели оснащены встроенной графикой Gen11, большинство из которых с Intel Iris Plus.
По словам Intel, Ice Lake стали первыми процессорами 10-го поколения с поддержкой искусственного интеллекта. Чипы содержат набор инструкций Intel Deep Learning Boost (DL Boost), а также движок Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA). Все процессоры также получат встроенный адаптер Intel Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных выше 1 Гбит/с и контроллер Thunderbolt 3.
Именно на Ice Lake дебютирует новая система именования CPU Intel. Она достаточно удобна, но лишь для тех, кто разбирается. Для обычного пользователя новые названия слишком объемны. Стоит отметить, что в названиях будет указан тип GPU, а в десктопных моделях подобное значение будет отсутствовать.
Первые ноутбуки и планшеты с новыми процессорами Ice Lake появятся в продаже зимой 2019 года.
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