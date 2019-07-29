Одесский порт получил вдвое больше заявок на заход круизных лайнеров

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На 2020-2022 годы уже подано 23 заявки на судозаходы круизных лайнеров в порт Одесса.
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Об этом заявил начальник администрации порта Одесса Игорь Ткачук.
Одесский порт на данный момент получил 11 заявок на судозаходы круизных лайнеров в 2020 году, 10 — в 2021 году и 2 — в 2022 году.
В начале 2019 года в порту информировали о планах принять в 2020 году 9 судов круизных линий, в 2021 — 3, в 2020 — 1. Таким образом, количество полученных портом заявок от круизных компаний увеличилось почти вдвое.
Также в 2019 году планируется 15 судозаходов речных круизных теплоходов — «Червона Рута» и «Викинг Синеус». По состоянию на 31 июля пассажирский терминал Одесского порта уже обслужил 8 судозаходов «речников». В администрации порта отметили, что, кроме круизных судов, в 2020 году Одесский порт рассчитывает на прием такого же количества судов типа река-море.
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