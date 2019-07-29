На автотрассе между Киевом и Полтавой установили зарядки для электромобилей (карта)

ДТЭК установил три скоростных зарядных станции STRUM для электромобилей на Днепровской трассе в Полтаву.

Об этом свидетельствует инфрмации на сайте компании.

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“Зарядки мощностью 50 кВт по Днепровской трассе расположены на расстоянии 75-155 км друг от друга. Все три зарядных станции в направлении Полтавы уже прошли тестирование, имеют все необходимые сертификаты безопасности, готовы к использованию и активны в мобильном приложении STRUM Charging для iOS и Android”, – говорится в сообщении.

Месторасположение зарядных станций

на автозаправке Shell, в городе Березань, Киевская область;

у гостинично-ресторанного комплекса «Каспий-Премиум», с. Лобковая Балка, Полтавская область;

на автозаправке Glusco, с. Решетиловка, Полтавская область.

Стоимость услуг:

Стоимость зарядки авто на электротяге рассчитывается на 1 кВт*ч и составляет 8.00 грн.

Для зарядки через порт переменного тока (разъем типа 2/22 кВт) стоимость каждого киловатта составляет 4.00 грн.

Станции также расположены в Киеве и на трассах в направлении Одессы, Львова и Полтавы в семи областях: Киевской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Ровенской, Львовской и Полтавской.