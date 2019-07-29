На автотрассе между Киевом и Полтавой установили зарядки для электромобилей (карта)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ДТЭК установил три скоростных зарядных станции STRUM для электромобилей на Днепровской трассе в Полтаву.
Об этом свидетельствует инфрмации на сайте компании.
Читайте также: Когда подешевеют электромобили – исследование Bloomberg
“Зарядки мощностью 50 кВт по Днепровской трассе расположены на расстоянии 75-155 км друг от друга. Все три зарядных станции в направлении Полтавы уже прошли тестирование, имеют все необходимые сертификаты безопасности, готовы к использованию и активны в мобильном приложении STRUM Charging для iOS и Android”, – говорится в сообщении.
Месторасположение зарядных станций
Стоимость услуг:
Станции также расположены в Киеве и на трассах в направлении Одессы, Львова и Полтавы в семи областях: Киевской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Ровенской, Львовской и Полтавской.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине обвалились цены на популярный продукт13 ч. назад - 27749 15
Сколько зарабатывают украинские госслужащие7 ч. назад - 1909 7
Укрепление курса гривны продолжится - мнение эксперта9 ч. назад - 3547 4
Украинцы стали жертвами схемы о выигрыше автомобиля3 ч. назад - 847 3
В Нацбанке назвали укрепление гривны некритичным6 ч. назад - 1461 2
В Украине обвалились цены на популярный продукт13 ч. назад - 27749 15
Что будет с субсидией, если подарить квартиру или передать по наследствуВчера, 21:05 - 9351 1
Какие штрафы предусматриваются за пользование мобильным за рулемВчера, 20:05 - 9233
Межбанк: курс продолжит лихорадить6 ч. назад - 7881 1
Укрепление курса гривны продолжится - мнение эксперта9 ч. назад - 3547 4
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2677
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1106
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1155 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4047
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4464 2