Полиция задержала двух чиновников на взятке в почти $1,5 миллиона

На взятке в размере $1,5 млн задержаны руководители Института охраны почв Украины и госпредприятия “Головинский карьер”.

Об этом сообщает Национальная полиция.

“Нацполиция и ГПУ задержали на взятке почти 1,5 миллиона долларов США топ-чиновников Института охраны почв Украины и госпредприятия “Головинский карьер”. Правоохранители установили, что с целью приватизации государственного предприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждения. Взамен им предъявили требование: 1,3 миллиона долларов США взятки необходимо предоставить руководителю Института охраны почв Украины и 200 тысяч долларов США директору ГП “Головинский карьер”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что гендиректора института задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия – на выезде из Киева.

У директора госпредприятия изъято 100 тысяч долларов, которые он получил в качестве первой части неправомерной выгоды.

По местам работы и проживания обоих проводятся обыски.