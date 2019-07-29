Полиция задержала двух чиновников на взятке в почти $1,5 миллиона

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На взятке в размере $1,5 млн задержаны руководители Института охраны почв Украины и госпредприятия “Головинский карьер”.
Об этом сообщает Национальная полиция.
“Нацполиция и ГПУ задержали на взятке почти 1,5 миллиона долларов США топ-чиновников Института охраны почв Украины и госпредприятия “Головинский карьер”. Правоохранители установили, что с целью приватизации государственного предприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждения. Взамен им предъявили требование: 1,3 миллиона долларов США взятки необходимо предоставить руководителю Института охраны почв Украины и 200 тысяч долларов США директору ГП “Головинский карьер”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что гендиректора института задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия – на выезде из Киева.
У директора госпредприятия изъято 100 тысяч долларов, которые он получил в качестве первой части неправомерной выгоды.
По местам работы и проживания обоих проводятся обыски.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы стали жертвами схемы о выигрыше автомобиляВчера, 14:45 - 2743 12
Французский стартап превращает старые авто в электрокары11 ч. назад - 1384 5
lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазы2 ч. назад - 1394 4
Шри-Ланка отменила плату за визу для украинцевВчера, 20:44 - 365 4
В Нацбанке назвали укрепление гривны некритичнымВчера, 12:03 - 1858 4
Укрепление гривны: что ждать от курса в августе?Вчера, 16:00 - 7563 1
День финансов, 1 августа: ждать ли доллар по 20, секрет от Дубилета, оплата парковки со смартфонаВчера, 17:50 - 5177
Украинцы стали жертвами схемы о выигрыше автомобиляВчера, 14:45 - 2743 12
Tesla начнет изготовление солнечной черепицы8 ч. назад - 2602 3
Дубилет рассказал, как можно побороть коррупцию в УкраинеВчера, 14:12 - 2547 3
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2948
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1164
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1190 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4104
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4522 2