В Минсоцполитики рассказали о предложенных изменениях в потребительскую корзину

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Минсоцполитики подготовило свои предложения по обновлению потребительской корзины на основе обращений украинцев. Поэтому было предложено расширить перечень лекарственных средств, а также включить в наборы мобильный телефон и услуги мобильной связи.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
“Согласно пункту 3 Порядка (Порядка проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума – ред.) центральные органы исполнительной власти, которые определены ответственными за формирование наборов, в установленный Кабинетом министров Украины срок подают Минэкономразвития предложения по сформированных наборов. Минсоцполитики во исполнение соответствующего поручения Кабинета Министров Украины свои предложения по обновлению наборов, подготовленные на основе многочисленных обращений граждан и общественных организаций, предоставило Минэкономразвития в апреле текущего года. В частности, Минсоцполитики было предложено рассмотреть возможность расширения перечня лекарственных средств, а также включить в наборы мобильный телефон и услуги мобильной связи”, – говорится в ответе.
Также пунктом 4 Порядка предусмотрено, что Минэкономразвития обобщает предложения центральных органов исполнительной власти относительно сложившихся набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума и направляет их членам экспертной комиссии не позднее чем за неделю до его заседания.
“С целью обеспечения реализации вышеупомянутой нормы Минсоцполитики сформирована экспертная комиссия, о чем проинформировано Минэкономразвития”, – отмечается в сообщении.
Сообщается, что дата проведения заседания экспертной комиссии будет назначена после получения обобщенных предложений от Минэкономразвития. По состоянию на 25 июля 2019 года соответствующая информация от Минэкономразвития не поступала.
Кроме того, в Министерстве социальной политики сообщили, что полномочия по формированию наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения определены в статье 3 Закона Украины “О прожиточном минимуме”.
“А именно: набор продуктов питания формируется МОЗ, набор непродовольственных товаров – Минэкономразвития, набор услуг – уполномоченными центральными органами исполнительной власти в сферах предоставления соответствующих услуг”, – говорится в ответе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы стали жертвами схемы о выигрыше автомобиляВчера, 14:45 - 2489 12
Сколько зарабатывают украинские госслужащиеВчера, 11:04 - 3114 9
lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазыОколо часа назад - 628 4
Французский стартап превращает старые авто в электрокары9 ч. назад - 1149 4
Укрепление курса гривны продолжится - мнение экспертаВчера, 09:02 - 4812 4
Межбанк: курс продолжит лихорадитьВчера, 11:18 - 8722 1
Укрепление гривны: что ждать от курса в августе?Вчера, 16:00 - 7385 1
День финансов, 1 августа: ждать ли доллар по 20, секрет от Дубилета, оплата парковки со смартфонаВчера, 17:50 - 5007
Сколько зарабатывают украинские госслужащиеВчера, 11:04 - 3114 9
Дубилет рассказал, как можно побороть коррупцию в УкраинеВчера, 14:12 - 2498 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2910
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1157
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1184 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4096
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4512 2