В Минсоцполитики рассказали о предложенных изменениях в потребительскую корзину

Минсоцполитики подготовило свои предложения по обновлению потребительской корзины на основе обращений украинцев. Поэтому было предложено расширить перечень лекарственных средств, а также включить в наборы мобильный телефон и услуги мобильной связи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

“Согласно пункту 3 Порядка (Порядка проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума – ред.) центральные органы исполнительной власти, которые определены ответственными за формирование наборов, в установленный Кабинетом министров Украины срок подают Минэкономразвития предложения по сформированных наборов. Минсоцполитики во исполнение соответствующего поручения Кабинета Министров Украины свои предложения по обновлению наборов, подготовленные на основе многочисленных обращений граждан и общественных организаций, предоставило Минэкономразвития в апреле текущего года. В частности, Минсоцполитики было предложено рассмотреть возможность расширения перечня лекарственных средств, а также включить в наборы мобильный телефон и услуги мобильной связи”, – говорится в ответе.

Также пунктом 4 Порядка предусмотрено, что Минэкономразвития обобщает предложения центральных органов исполнительной власти относительно сложившихся набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума и направляет их членам экспертной комиссии не позднее чем за неделю до его заседания.

“С целью обеспечения реализации вышеупомянутой нормы Минсоцполитики сформирована экспертная комиссия, о чем проинформировано Минэкономразвития”, – отмечается в сообщении.

Сообщается, что дата проведения заседания экспертной комиссии будет назначена после получения обобщенных предложений от Минэкономразвития. По состоянию на 25 июля 2019 года соответствующая информация от Минэкономразвития не поступала.

Кроме того, в Министерстве социальной политики сообщили, что полномочия по формированию наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения определены в статье 3 Закона Украины “О прожиточном минимуме”.

“А именно: набор продуктов питания формируется МОЗ, набор непродовольственных товаров – Минэкономразвития, набор услуг – уполномоченными центральными органами исполнительной власти в сферах предоставления соответствующих услуг”, – говорится в ответе.