Самые популярные способы покупки билета на Kyiv Boryspil Express

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За июнь-июль 2019 188 тыс. пассажиров воспользовались Kyiv Boryspil Express.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
“Количество стремительно увеличилось в сезон летних отпусков, и сейчас экспресс ежесуточно перевозит более 3 тыс. пассажиров”, – говорится в сообщении.
По статистике УЗ, наиболее популярными способами покупки билетов на экспресс оказались:
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Стоимость билета на экспресс:
С 10 мая 2019 года на указанном маршруте Укрзализныця начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами:
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