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Самые популярные способы покупки билета на Kyiv Boryspil Express

Самые популярные способы покупки билета на Kyiv Boryspil Express

За июнь-июль 2019 188 тыс. пассажиров воспользовались Kyiv Boryspil Express.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

“Количество стремительно увеличилось в сезон летних отпусков, и сейчас экспресс ежесуточно перевозит более 3 тыс. пассажиров”, – говорится в сообщении.

По статистике УЗ, наиболее популярными способами покупки билетов на экспресс оказались:

  • через специализированные кассы – 127 000 проездных документов,
  • через киоски самообслуживания – 56 тыс. билетов,
  • во время поездки у стюардов – 5 тыс. билетов.

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Стоимость билета на экспресс:

  • Стоимость билета – 80 гривен независимо от того, едет пассажир с Центрального ж/д вокзала или со станции Дарница.
  • Для детей до 6 лет проезд бесплатный,
  • Для детей с 6 до 14 лет – скидка 25%.
  • Билет действует 24 часа с момента покупки.

С 10 мая 2019 года на указанном маршруте Укрзализныця начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами:

  • №830 Киев (11:02) – Борисполь (11:41),
  • №829 Борисполь (11:44) – Киев (12:26),
  • №834 Киев (13:00) – Борисполь (13:38),
  • №833 Борисполь (13:58) – Киев (14:38)
  • №842 Киев (17:00) – Борисполь (17:38)
  • №841 Борисполь (17:41) – Киев (18:20).

Справка Finance.ua:

  • Kyiv Boryspil Express начал курсировать 30 ноября 2018 г.. Он соединяет станцию ​​Киев-Пассажирский с Международным аэропортом «Борисполь». Экспрессы делают промежуточную остановку на станции Дарница.
  • Железнодорожным экспрессом от начала курсирования уже воспользовалось 500 тыс. пассажиров.
  • До конца года будут завершены работы по обустройству остановки для Kyiv Boryspil Express на станции Выдубичи. Сводная платформа будет шириной от 4 до 6 метров, длиной 209 метров, будет два входа и выхода, один из которых будет под землей, вплоть до метрополитена. На платформе будут оснащены широкая лестница с навесом, подъем для людей с инвалидностью, установлены автоматы продажи билетов.
По материалам Finance.UA
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