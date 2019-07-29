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Windows 10 установлена почти на каждом втором компьютере

Windows 10 установлена почти на каждом втором компьютере

Согласно данным за июль, доля Windows 10 выросла, а у Windows 7 она снижается. У последней в будущем январе прекращается поддержка, и для Microsoft важно как можно быстрее избавиться от неё.

В минувшем месяце доля Windows 10 выросла со значения 45,79% до 48,86%, а Windows 7 потеряла без малого 4% и её доля сейчас составляет 31,83%. Как видим, разница почти совпадает, потому скорее всего большинство отказавшихся от Windows 7 перешли на Windows 10.

После 14 января 2020 года Windows 7 перестанет получать обновления безопасности. Естественно, Microsoft утверждает, что лучшим способом защитить свои компьютеры является переход на Windows 10. С долей рынка в Windows 7 в 31% можно не сомневаться, что система проживёт ещё много лет.

Так было и в случае с Windows XP, которая после прекращения поддержки в апреле 2014 года ещё много лет маячила в подобных статистических отчётах.

По материалам УБР
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