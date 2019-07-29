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Межбанк: котировки доллара существенно выросли

Межбанк: котировки доллара существенно выросли

Как и говорилось в утреннем прогнозе – сегодня котировки доллара существенно выросли как на межбанке, так и на наличном рынке. Наличный доллар к вечеру в обменниках финкомпаний продают по 25,50 гривен, а межбанк завершился котировками доллара 25,38/25,40.

Основной причиной такого взлета котировок стало отсутствие на торгах нерезидентской продажи валюты под будущий аукцион Минфина Украины по продаже ОВГЗ.

Иностранцы имеют время на заведение новых порций валюты под покупку облигаций и не особо торопятся делать это заранее, а оставшиеся на рынке экспортеры готовы продавать валюту только подороже. У них есть еще гривна от возмещений НДС конца июля, и они не готовы разбрасываться валютой.

Тем более, что по рынку ходит слух о том, что Минфин может изменить перечень предлагаемых облигаций на 6 августа, и это дает экспортерам возможность опять формировать курсовую “погоду” при продаже валюты в отсутствие своих основных конкурентов – нерезидентов, скупающих ОВГЗ.

Этот слух может оказаться и фейком, но с учетом того, что к экспортерам по раскрутке курса подключились спекулянты – иностранцы пока выжидают. Рост курса им тоже сейчас выгоден.

Интересно подорожание валюты и чиновникам Минфина, так как низкий курс “бьет” по поступлениям в бюджет от таможенных и других сборов, привязанных к курсу доллара и евро.

Малообъемный рынок первого числа (что традиционно для валютного межбанка в первый день нового отчетного периода) – идеальное поле для активной раскачки курса, что и продемонстрировал сегодняшний день.

Ход торгов:

Со вчерашних вечерних 25,095/25,135 гривен за доллар межбанк сразу же стартовал с значительно более высоких котировок 25,22/25,26 с явной динамикой на дальнейший рост. Уже на 11 часов доллар вырос до 25,26/25,29 гривен, а затем быстро ушел к отметке в 25,33/25,37 к 12:00 и продержался в этих пределах до конца обеда. После 14:00 курс еще чуть вырос до 25,35/25,38 гривен, а завершилась сессия стараниями спекулянтов на отметке 25,38/25,40 гривен за доллар.

Главные события 1 августа на межбанке:

1) Рост котировок доллара с утренних 25,22/25,26 гривен до 25,38/25,40 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,3358 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 2 августа установлен на уровне 25,3499.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,37 / 25,39
евро – 28,00/ 28,02
российский рубль – 0,3964 / 0,3971

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1058 / 1,1059

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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