Google снова стал самым востребованным работодателем

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Reputation Institute огласил результаты исследования 2019 Global Workplace 100, определяющего работодателей с самой высокой репутацией.
По данным исследования, второй год подряд работодателем с самой высокой репутацией остается компания Google. Несмотря на продолжающееся первенство, ряд публичных скандалов, в которые был вовлечен IT-гигант, снизил его репутацию в качестве работодателя.
В тройку лидеров также попали The LEGO Group и Microsoft. Также в топ-10 списка вошли Natura, Cisco, Bosch, Honeywell, Intel, Rolls-Royce Aerospace и Havaianas.
Среднего результата удалось достичь ведущему онлайн-ритейлеру Amazon, что можно объяснить продолжающимся резонансом от статьи в New York Times, раскрывающей неприятные подробности о рабочем климате в компании.
Не удалось улучшить свои позиции и крупнейшей социальной сети Facebook, которая в этом году осталась за пределами первой сотни рейтинга.
Восходящими «звездами» исследования 2019 Global Workplace 100 стали технологическая компания Cisco и производитель косметических товаров Mary Kay.
По мнению организаторов исследования, слабым местом многих компаний является недостаточная демонстрация заботы о здоровье и благополучии сотрудников.
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