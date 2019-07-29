Французский стартап превращает старые авто в электрокары

Стартап Transition-One разработал технологию модернизации, которая добавляет электрический двигатель, аккумуляторы и подключенную приборную панель к старым моделям автомобилей.

Об этом пишет Bloomberg.

Модернизация стоит около 5000 евро и распространяется на машины Fiat Chrysler, Volkswagen, Renault и PSA Group.

“Я продаю это людям, которые не могут позволить себе новый электромобиль стоимостью 20 000 евро. Мы превращаем популярные модели в Европе в электромобили”, – сказал основатель стартапа Аймерик Либо в интервью.

Либо ожидает одобрения со стороны французского и европейского регулирующих органов до конца года и начнет предварительные заказы в сентябре для проверки спроса.

Автопроизводители спешат выпускать электромобили, чтобы соблюдать более строгие нормы выбросов в Европе. Все большее количество городов начинает запрещать старые дизельные автомобили, после того как скандал с выбросами Volkswagen в 2015 году вызвал масштабные проверки. В течение следующего десятилетия еще многие европейские города будут полностью лишены доступа к автомобилям, работающим на ископаемом топливе.

В прототипе Twingo три батарейных блока установлены спереди и два в том, что раньше было бензобаком. Весь пакет, купленный у продавца запчастей Tesla Inc., весит 120 кг. Для сравнения, электрический Zoe от Renault имеет аккумуляторную батарею весом 290 килограммов для дальности пробега 210 км. Цены начинаются от 23 000 евро без учета аренды батареи.

Переделка занимает менее суток, оставляя оригинальную ручку переключения передач и коробку передач и устанавливая заглушку позади люка, которую водители обычно открывают, чтобы заполнить бак.