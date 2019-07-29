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Всегда ли нужно отрабатывать две недели при увольнении с работы

Всегда ли нужно отрабатывать две недели при увольнении с работы

Если человек намерен уйти с работы, то он должен предупредить свое руководство и отработать еще две недели до увольнения, однако есть исключения.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области

“В Кодексе законов о труде (статья 38) указано, что руководство учреждения, предприятия или организации должно уволить работника в срок, им указанный, если он указывает одну из причин, по которой он не может продолжить работу”, – говорится в сообщении.

Такими причинами являются:

  • выход на пенсию;
  • переезд на новое место жительства;
  • перевод по работе в другую местность супруга работника;
  • поступление в учебное заведение;
  • невозможность проживания в данной местности по состоянию здоровья, что подтверждено медицинской справкой;
  • принятие на другую работу по конкурсу;
  • беременность, уход за ребенком до достижения им 14-летнего возраста или за ребенком с инвалидностью, уход за больным членом семьи или человеком с I группой инвалидности, согласно подтвержденным медицинским заключениям;
  • невыполнение работодателем законодательства о труде или условий коллективного или трудового договора;
  • другие уважительные причины.

Если таких причин нет:

  • увольнение по соглашению сторон может произойти в тот же день, если работодатель не против разорвать с работником трудовые отношения.

Работодатель не имеет права увольнять работника ранее двухнедельного срока в случае, если сам работник об этом не просил. Ведь за это время работник может отозвать заявление.

По материалам Finance.UA
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