Всегда ли нужно отрабатывать две недели при увольнении с работы

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Если человек намерен уйти с работы, то он должен предупредить свое руководство и отработать еще две недели до увольнения, однако есть исключения.
Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области
“В Кодексе законов о труде (статья 38) указано, что руководство учреждения, предприятия или организации должно уволить работника в срок, им указанный, если он указывает одну из причин, по которой он не может продолжить работу”, – говорится в сообщении.
Такими причинами являются:
Если таких причин нет:
Работодатель не имеет права увольнять работника ранее двухнедельного срока в случае, если сам работник об этом не просил. Ведь за это время работник может отозвать заявление.
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