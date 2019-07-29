Авиакомпании Star Alliance внедрят систему распознавания лиц

Глобальный альянс авиакомпаний Star Alliance, куда входят 28 операторов, ведомых немецкой Lufthansa и американской United Airlines, подписал соглашение с японским поставщиком услуг в области интеграции ИТ и сетевых технологий NEC Corporation о “разработке платформы идентификации на основе биометрических данных”.

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После внедрения данной системы клиенты Star Alliance смогут осуществлять регистрацию на рейс, а также проходить в залы ожидания и на посадку без предъявления документов и посадочных талонов. Это станет возможным благодаря внедрению технологии идентификации пассажира при помощи биометрических данных. При этом в NEC отметили, что “пассажиры могут быть обязаны предъявить свой паспорт во время процедур досмотра и на пунктах паспортного контроля”.

Star Alliance и NEC намерены представить первое биометрическое решение в одном из аэропортов присутствия Star Alliance к I кварталу 2020 года.

Услуга будет доступна клиентам, которые зарегистрированы в одной из программ для часто летающих пассажиров альянса и дали согласие на использование биометрических данных. Фотографии и другие идентификационные данные будут храниться на платформе в зашифрованном виде для повышения безопасности.