Аэропорт Львов обслужил 1,2 млн пассажиров с начала 2019 года

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Прирост пассажиропотока международного аэропорта Львов в январе-июле 2019 года составил 41,2%.
Такую информацию передает госпредприятие.
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По оперативным данным Львовского аэропорта, в июле 2019 года авиаперевозками воспользовались 243 тыс. пассажиров, что на 25,8% больше, чем в июле 2018 года (193,1 тыс. пассажиров).
Количество совершенных рейсов достигло 1933, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1604).
В целом, в январе-июле 2019 года пассажиропоток вырос на 41,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (844,5 тыс. пассажиров) и достиг отметки в 1 млн 192,7 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 24,4%, с 8484 до 10551.
При этом количество пассажиров на международных рейсах увеличилось на 48,3% и достигло 1 млн 081 тыс. человек. Внутренними рейсами воспользовалось 111,7 тыс. человек.
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