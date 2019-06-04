Аэропорт Львов поднял стоимость суточной стоянки

Аэропорт Львов поднял почти в два раза стоимость суточной стоянки автомобилей на парковке рядом с действующим сейчас терминалом.
Новый тариф составляет 80 грн в сутки и взимается за каждый полный и неполный день нахождения. Ранее данный тариф составлял 45 грн в сутки.
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Расценки на размещение автомобилей на почасовой парковке, которая расположена напротив выходов из терминала, остались на прежнем уровне — 20 грн в час. При этом первые 15 минут нахождения не тарифицируются.
Тариф 80 грн в сутки на парковку рядом с терминалом является самым дешевым среди аэропортов Украины, занимающих первые три места по пассажиропотоку (аэропорт Борисполь – 1-е место, аэропорт Жуляны — 2-е место, аэропорт Львов — 3-е место.).
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