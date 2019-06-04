0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 280 0

Аэропорт Львов поднял стоимость суточной стоянки

Аэропорт Львов поднял стоимость суточной стоянки

Аэропорт Львов поднял почти в два раза стоимость суточной стоянки автомобилей на парковке рядом с действующим сейчас терминалом.

Новый тариф составляет 80 грн в сутки и взимается за каждый полный и неполный день нахождения. Ранее данный тариф составлял 45 грн в сутки.

Читайте также: «Борисполь» назвал стандартные тарифы на новом паркинге

Расценки на размещение автомобилей на почасовой парковке, которая расположена напротив выходов из терминала, остались на прежнем уровне — 20 грн в час. При этом первые 15 минут нахождения не тарифицируются.

Тариф 80 грн в сутки на парковку рядом с терминалом является самым дешевым среди аэропортов Украины, занимающих первые три места по пассажиропотоку (аэропорт Борисполь – 1-е место, аэропорт Жуляны — 2-е место, аэропорт Львов — 3-е место.).

По материалам Avianews.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.