Укрепление гривны: что ждать от курса в августе?

Укрепление гривны эксперты объясняют ослаблением политических рисков, а также высоким оптимизмом инвесторов в отношении изменений в Украине после президентских и парламентских выборов.

При этом инвесторы активно покупают гривневые и валютные облигации внутреннего государственного займа, несмотря на сокращение доходности и заявленное снижение учетной ставки НБУ. Так, портфель нерезидентов в ОВГЗ только в августе вырос на 31% до 73,7 млрд грн.

Все это, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB, предоставит в августе курсовой коридор для гривны в пределах 24,75–25,75 грн за доллар. Ближайший уровень для дальнейшего укрепления – 24,70 грн за доллар, который является минимальным с 2016 года, прогнозируют аналитики.

Риски выплат по внешним обязательствам существенно снижены. В результате укрепления гривны и активных действий НБУ по выкупу иностранной валюты, золотовалютные резервы выросли до 21 млрд долларов, которых достаточно для прохождения пиковых выплат в сентябре и в первой половине 2020 года. Вместе с тем, если Украина получит следующий транш кредита МВФ, риски дефолта будут сняты.

Формирование большинства в Парламенте позволит провести земельную реформу и открыть рынок земли, который станет сильным катализатором для поступления инвестиций и экономического роста страны. Ожидание открытия рынка земли будет стимулировать приток иностранного капитала и репатриации местного капитала. Поводом для оптимизма выступает и намеченная приватизация, под которую будет заходить иностранный капитал.

Однако существуют факторы, которые будут сдерживать укрепление гривны:

Во-первых, как только изменится конъюнктура для инвесторов, которые заходят в Украину с «горячим» капиталом, они начнут выходить из рынка.

Во-вторых, август – это месяц смены сезонного тренда на укрепление, и в среднем гривна в этот период девальвирует на 2,5%. Это связано с закупками энергоресурсов и активизацией импортеров перед новым сезоном деловой активности, расчетами аграриев по кредитным обязательствам.

В-третьих, в бюджете на 2019 год заложен курс на уровне 29,4 грн за доллар, и к нему привязаны бюджетные поступления и расходы. Если курс находится ниже этого уровня, бюджет недополучает средства, и их недостаток финансируется за счет облигаций, что расширяет государственный долг.