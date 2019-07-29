Укрепление гривны: что ждать от курса в августе?

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Укрепление гривны эксперты объясняют ослаблением политических рисков, а также высоким оптимизмом инвесторов в отношении изменений в Украине после президентских и парламентских выборов.
При этом инвесторы активно покупают гривневые и валютные облигации внутреннего государственного займа, несмотря на сокращение доходности и заявленное снижение учетной ставки НБУ. Так, портфель нерезидентов в ОВГЗ только в августе вырос на 31% до 73,7 млрд грн.
Все это, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB, предоставит в августе курсовой коридор для гривны в пределах 24,75–25,75 грн за доллар. Ближайший уровень для дальнейшего укрепления – 24,70 грн за доллар, который является минимальным с 2016 года, прогнозируют аналитики.
Риски выплат по внешним обязательствам существенно снижены. В результате укрепления гривны и активных действий НБУ по выкупу иностранной валюты, золотовалютные резервы выросли до 21 млрд долларов, которых достаточно для прохождения пиковых выплат в сентябре и в первой половине 2020 года. Вместе с тем, если Украина получит следующий транш кредита МВФ, риски дефолта будут сняты.
Формирование большинства в Парламенте позволит провести земельную реформу и открыть рынок земли, который станет сильным катализатором для поступления инвестиций и экономического роста страны. Ожидание открытия рынка земли будет стимулировать приток иностранного капитала и репатриации местного капитала. Поводом для оптимизма выступает и намеченная приватизация, под которую будет заходить иностранный капитал.
Однако существуют факторы, которые будут сдерживать укрепление гривны:
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