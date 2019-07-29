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Коболев назвал дату переговоров по транзиту газа

Коболев назвал дату переговоров по транзиту газа

Трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут 16 сентября.

Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью Handelsblatt.

По его словам, трехсторонние переговоры по газу запланированы на 16 сентября. В то же время, как отметил Коболев, Россия пока не назвала своих представителей на этой встрече. Кроме того, он выразил сомнения, что после запуска трубопровода Северный поток-2 Россия продолжит поставлять газ в Германию через Украину.

“Пообещать что-то, а затем выполнить это – две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках”, – добавил Коболев.

По материалам Корреспондент.net
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