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Автоматическая индексация грузовых жд-тарифов негативно повлияет на энергетику

Автоматическая индексация грузовых жд-тарифов негативно повлияет на энергетику

Предложенная “Укрзализныцей” автоматическая индексация тарифов на грузовые жд-перевозки приведет к росту затрат на доставку топлива до ТЭС оценочно на 118 млн гривен до конца 2019 года.

Такое мнение высказал исполнительный директор “Всеукраинской Энергетической Ассамблеи” Алексей Чернявский.

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Это снижает конкурентоспособность угольных предприятий и негативно скажется на работе энергетической отрасли и программе подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону 2019-2020 гг.

“Индексация жд-тарифов увеличит стоимость перевозки угля на 20-30 грн/тонну в зависимости от предприятия. Суммарно это приведет к росту затрат на доставку топлива до ТЭС оценочно на 118 млн грн до конца 2019 года”, – подчеркнул Чернявский.

По мнению Алексея Чернявского, инициатива от “Укрзализныци” несет угрозы в ходе подготовки к следующему отопительному сезону.

“Снижается конкурентоспособность угольных предприятий, в первую очередь – государственных, которые и так являются убыточными и требуют государственных дотаций, что в свою очередь негативно скажется на деятельности энергетической отрасли и программе подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону 2019-2020гг. А ведь стабильные поставки украинского угля с шахт на ТЭС – это залог энергобезопасности нашей страны. Учитывая критическую ситуацию в угольной отрасли на государственных предприятиях, предельно важно тщательно анализировать все последствия подобных решений”, – отметил Алексей Чернявский.

По материалам УБР
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