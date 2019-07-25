Укрзализныця сократит пассажирские перевозки, если правительство не снизит земельный налог для компании

В Укрзализныце заявили, что сократят объемы пассажирских перевозок, если в правительстве не согласуют изменения в Налоговый кодекс по уменьшению ставки налога на землю для компании.

Об этом говорится в заявлении директора по развитию бизнеса Укрзализныци Андрея Рязанцева, размещенном на сайте компании.

Читайте также: Укрзализныця жалуется на миллиардные убытки из-за пассажирских перевозок

По словам Рязанцева, во время голосования бюджета на 2019 год в Налоговый кодекс внесли изменения, согласно которым Укрзализныцю лишили права на льготу по уплате налога на землю. Поэтому Укрзализныце необходимо будет переплатить 3 миллиарда гривен этого налога в бюджет.

В правительстве же не хотят согласовывать законопроект, который возвращает Укрзализныце льготную ставку в размере 25% от стандартной ставки налога на землю.

«Дополнительные расходы (на оплату налога на землю – ред.) в 3 млрд грн в год приведут к пересмотру объемов пассажирских перевозок в сторону уменьшения, сокращения малоэффективной инфраструктуры», – сообщили в Укрзализныце.

Там также добавляют, что в большинстве стран мира железная дорога и железнодорожная инфраструктура не облагается налогом на землю вовсе.