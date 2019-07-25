Укрзализныця сократит пассажирские перевозки, если правительство не снизит земельный налог для компании

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Укрзализныце заявили, что сократят объемы пассажирских перевозок, если в правительстве не согласуют изменения в Налоговый кодекс по уменьшению ставки налога на землю для компании.
Об этом говорится в заявлении директора по развитию бизнеса Укрзализныци Андрея Рязанцева, размещенном на сайте компании.
Читайте также: Укрзализныця жалуется на миллиардные убытки из-за пассажирских перевозок
По словам Рязанцева, во время голосования бюджета на 2019 год в Налоговый кодекс внесли изменения, согласно которым Укрзализныцю лишили права на льготу по уплате налога на землю. Поэтому Укрзализныце необходимо будет переплатить 3 миллиарда гривен этого налога в бюджет.
В правительстве же не хотят согласовывать законопроект, который возвращает Укрзализныце льготную ставку в размере 25% от стандартной ставки налога на землю.
«Дополнительные расходы (на оплату налога на землю – ред.) в 3 млрд грн в год приведут к пересмотру объемов пассажирских перевозок в сторону уменьшения, сокращения малоэффективной инфраструктуры», – сообщили в Укрзализныце.
Там также добавляют, что в большинстве стран мира железная дорога и железнодорожная инфраструктура не облагается налогом на землю вовсе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - экспертВчера, 16:03 - 53419 30
У Зеленского намерены отменить мораторий на землюВчера, 20:02 - 1931 23
"Укрзализныця" жалуется на миллиардные убытки из-за пассажирских перевозокВчера, 15:32 - 1044 6
Минфин провел крупнейшее с начала года размещение гривневых ОВГЗ4 ч. назад - 871 5
Офис Президента планирует большую приватизацию: первые на очереди - банки3 ч. назад - 1608 3
Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - экспертВчера, 16:03 - 53419 30
Кто имеет право на льготную пенсиюВчера, 15:07 - 14882 1
Xiaomi выпустила самый быстрый смартфон годаВчера, 22:36 - 9061 3
"Укрзализныця" убирает ковры из пассажирских поездовВчера, 19:40 - 6261 1
Украинцы с ID-паспортами не могут открыть счета - СМИВчера, 14:45 - 3131 1
Открыт механизм биологического бессмертияПозавчера, 15:46 - 1952
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 953
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1070 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3948
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4359 2