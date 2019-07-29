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В июле стоимость жилья в новостройках продолжила расти (таблица)

В июле стоимость жилья в новостройках продолжила расти (таблица)

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в июле 2019 составила 25 988 грн/кв.м. По сравнению с июнем средняя стоимость увеличилась на 0,9% (± 1,5%).

Об этом свидетельствует аналитический отчет специализированного портала Столичная недвижимость.

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За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 9,5%. С января 2019 увеличилась на 5,7%.

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в районах:

  • Голосеевском (на 2,1%),
  • Днепровском (на 0,2%),
  • Оболонском (на 2,8%),
  • Печерском (на 1,1%).

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно июня составило:

  • эконом-класс – рост на 1,3% до 20207 грн./кв.м;
  • комфорт-класс – рост на 0,5% до 24050 грн./кв.м;
  • бизнес-класс – снижение на 0,9% до 37563 грн./кв.м;
  • премиум-класс – рост на 0,1% до 56342 грн./кв.м.
По материалам Finance.UA
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