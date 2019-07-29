В июле стоимость жилья в новостройках продолжила расти (таблица)

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Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в июле 2019 составила 25 988 грн/кв.м. По сравнению с июнем средняя стоимость увеличилась на 0,9% (± 1,5%).
Об этом свидетельствует аналитический отчет специализированного портала Столичная недвижимость.
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За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 9,5%. С января 2019 увеличилась на 5,7%.
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в районах:
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно июня составило:
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